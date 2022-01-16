Будущий глава ХДС: отключение России от SWIFT приведет массовому экономическому спаду

Берлин, 16 января. Блокировка доступа России к межбанковской системе SWIFT грозит негативными последствиями для мировой экономики. Таким мнением поделился будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, пишет РБК.
Он сравнил такую ситуацию с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг». В связи с этим Херц призвал «не трогать SWIFT».
«Если произойдет что-то подобное (отключение России от межбанковской системы. — Прим. ФАН), я думаю, произойдет массовый экономический спад», — считает Мерц.
По его словам, мера не только ударит по России, но и отрицательно скажется на Германии. Кроме того, она чревата серьезными последствиями как для европейско-российской, так и для мировой торговли.
С Мерцем согласен глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он отметил, что Россия сильно интегрирована в европейскую экономику, поэтому ее отключение от SWIFT создаст крупные проблемы на рынке.