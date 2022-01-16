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Будущий глава ХДС: отключение России от SWIFT приведет массовому экономическому спаду

Экономика
Будущий глава ХДС: отключение России от SWIFT приведет массовому экономическому спаду
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 16 января. Блокировка доступа России к межбанковской системе SWIFT грозит негативными последствиями для мировой экономики. Таким мнением поделился будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, пишет РБК.

Он сравнил такую ситуацию с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг». В связи с этим Херц призвал «не трогать SWIFT».

«Если произойдет что-то подобное (отключение России от межбанковской системы. — Прим. ФАН), я думаю, произойдет массовый экономический спад», — считает Мерц.

По его словам, мера не только ударит по России, но и отрицательно скажется на Германии. Кроме того, она чревата серьезными последствиями как для европейско-российской, так и для мировой торговли.

С Мерцем согласен глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он отметил, что Россия сильно интегрирована в европейскую экономику, поэтому ее отключение от SWIFT создаст крупные проблемы на рынке.

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россия германия swift хдс мерц
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