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Ослепительный наряд Меган Фокс сразил поклонников на показе Dolce и Gabbana

Шоу-бизнес
Ослепительный наряд Меган Фокс сразил поклонников на показе Dolce и Gabbana
Global Look Press  /  Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com

Милан, 16 января. Звезда «Трансформеров» Меган Фокс побывала на мужской неделе моды в Милане, чтобы поддержать своего жениха Колсона Бэйкера, более известного под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Музыкант открывал шоу модного дома Dolce и Gabbana. Однако все гости отвлекались на его партнершу, сидевшую в зале. Фокс выбрала для светского мероприятия ослепительный наряд. Она появилась в полупрозрачном кружевном топе и дерзких кожаных брюках со шнуровкой во всю длину.

Machine Gun Kelly надел черный костюм, полностью покрытый камнями. После мероприятия звезды приняли участие в фотосессии. Снимки Фокс и Бэйкера опубликовало издание Elle.

Первым избранником Фокс был коллега Брайан Остин Грин, с которым она познакомилась на съемках. В этих отношениях артистка родила троих сыновей, но дети не спасли их брак. Весной 2020 года Фокс и Грин расстались, после чего звезда закрутила роман с музыкантом.

Ранее сообщалось, что Machine Gun Kelly сделал предложение своей избраннице. Церемония состоялась в романтической обстановке. Актриса согласилась стать женой певца.

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