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Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера английского «Эвертона»

  /   Обновлено: 16 января 2022 18:16
Спорт
Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера английского «Эвертона»
Global Look Press  /  Thomas Frey

Ливерпуль, 16 января. Английский клуб «Эвертон» объявил об отставке испанского тренера Рафаэля Бенитеса.

Пресс-служба «Эвертона» сообщила на официальном сайте об уходе 61-летнего тренера Рафаэля Бенитеса. Испанский специалист возглавлял клуб из Ливерпуля с июля 2021 года. В последних 13 матчах чемпионата Англии «Эвертон» под руководством Бенитеса одержал одну победу и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице. Контракт испанского специалиста с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Имя нового тренера «Эвертона» пока не называлось.

Ранее итальянский «Дженоа» объявил о расторжении контракта с Андреем Шевченко. Под руководством бывшего тренера сборной Украины клуб из Генуи выиграл всего один матч.

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