Политолог Лизан предложил России повышать ставки на переговорах с США

Москва, 16 января. США ставят в тупик процесс переговоров с Россией. Причиной тому нежелание Белого дома строить европейскую архитектуру безопасности с Кремлем, о чем заявил аналитик Иван Лизан.

Очередные переговоры между США и Россией зайдут в тупик, поскольку Белый дом не особо был заинтересован в развитии европейской архитектуры безопасности. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан.

По словам политолога, ответ Москвы должен быть многокомпонентным: техническим и военно-политическим. С такой позиции Россия может усадить США за стол переговоров. А пока что Вашингтон явно не воспринимает Москву всерьез. Это можно исправить, повысив ставки.

«А ставки есть куда повышать. Военная база в Белоруссии или размещение там ядерного оружия, военная база в западном полушарии, активизация гибридного противодействия США в других странах мира», — напомнил Лизан.

В качестве дополнительных мер давления на США политолог назвал возможность вооружения армии гиперзвуковыми ракетами и активизацию сотрудничества с Китаем.

В четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может исключить размещения ракетных вооружений в Латинской Америке. Он также отметил, что у Москвы пока нет новых поводов для дальнейших встреч с американской стороной.