Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 18:50
18:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после видео с оскорблениями пассажиров маршрутки в Москве
18:47
Шоу-бизнес
Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати
18:47
Политика
Политолог Сатановский допустил смерть Назарбаева из-за проблем в Казахстане
18:43
Политика
Песков допустил разрыв отношений России и США из-за санкций против Путина
18:43
Политика
Казахстанский политик Перуашев ответил на вопрос о возможной смерти Назарбаева
18:41
Происшествия
Пятилетняя девочка скончалась после наезда лыжника в Альпах
18:40
Спорт
Вратарь «Зенита» Кержаков не планирует завершать спортивную карьеру
18:39
Происшествия
Полиция задержала могильщика по подозрению в изнасиловании трехлетней девочки в Ленобласти
18:39
Армия
Народная милиция ЛНР: военнослужащий ВСУ подорвался на собственной мине в Донбассе
18:36
Экономика
Эксперт Сошников прогнозирует стоимость биткоина выше 42 тысяч долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гештальт-терапевт Розенберг объяснила, почему Лолита развелась с молодым фитнес-тренером

  /   Обновлено: 16 января 2022 18:08
Шоу-бизнес
Гештальт-терапевт Розенберг объяснила, почему Лолита развелась с молодым фитнес-тренером
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 16 января. Психолог и гештальт-терапевт Любовь Розенберг озвучила возможную причину развода певицы Лолиты Милявской с пятым мужем. Расставание артистки с молодым фитнес-тренером Дмитрием Ивановым мог спровоцировать их неравный брак.

Исполнительница хита «На Титанике» развелась с супругом, который моложе ее на 12 лет, в 2020 году. Лолита прожила в браке с Ивановым около десяти лет, но в итоге их союз распался из-за измены со стороны фитнес-тренера. Однако Розенберг объяснила «СтарХиту», что в случае певицы неверность мужа была следствием, а не причиной.

«Сама измена уже показатель того, что не все хорошо было в браке Лолиты и Дмитрия», — отметила психолог.

В пятом браке Милявской наблюдалась серьезная разница не только в возрасте супругов, но и в их социальном статусе. Похоже, семейная жизнь артистки с фитнес-тренером изначально была обречена на провал. Если верить словам Розенберг, сберечь отношения в таком неравном браке практически невозможно.

«Мезальянс, когда человек живет на средства супруги, не может проявить себя как мужчина и полностью зависим от нее, ведет к краху брака», — подытожила гештальт-терапевт.

После развода с пятым мужем Лолита заметно преобразилась. Например, поклонники обратили внимание, что певица избавилась от лишних килограммов. Артистку даже заподозрили в удалении ребер для похудения.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Гештальт-терапевт Розенберг объяснила, почему Лолита развелась с молодым фитнес-тренером
Лолита певица психолог
Комментировать