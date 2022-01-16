Гештальт-терапевт Розенберг объяснила, почему Лолита развелась с молодым фитнес-тренером

Москва, 16 января. Психолог и гештальт-терапевт Любовь Розенберг озвучила возможную причину развода певицы Лолиты Милявской с пятым мужем. Расставание артистки с молодым фитнес-тренером Дмитрием Ивановым мог спровоцировать их неравный брак.

Исполнительница хита «На Титанике» развелась с супругом, который моложе ее на 12 лет, в 2020 году. Лолита прожила в браке с Ивановым около десяти лет, но в итоге их союз распался из-за измены со стороны фитнес-тренера. Однако Розенберг объяснила «СтарХиту», что в случае певицы неверность мужа была следствием, а не причиной.

«Сама измена уже показатель того, что не все хорошо было в браке Лолиты и Дмитрия», — отметила психолог.

В пятом браке Милявской наблюдалась серьезная разница не только в возрасте супругов, но и в их социальном статусе. Похоже, семейная жизнь артистки с фитнес-тренером изначально была обречена на провал. Если верить словам Розенберг, сберечь отношения в таком неравном браке практически невозможно.

«Мезальянс, когда человек живет на средства супруги, не может проявить себя как мужчина и полностью зависим от нее, ведет к краху брака», — подытожила гештальт-терапевт.

После развода с пятым мужем Лолита заметно преобразилась. Например, поклонники обратили внимание, что певица избавилась от лишних килограммов. Артистку даже заподозрили в удалении ребер для похудения.