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Volvo Trucks увеличила запас хода электрогрузовика VNR Electric

Экономика
Volvo Trucks увеличила запас хода электрогрузовика VNR Electric
pixabay.com  /  pixabay.com

Стокгольм, 16 января. Компания Volvo обновила электрогрузовик VNR Electric, благодаря чему у машины увеличился запас хода, сообщает New Atlas.

Машины VNR Electric в первом поколении были оснащены только 4 батареями. Теперь появился новый вариант с 6 батареями. Автомобили прежней версии продают с колёсными формулами 4×2, 6×2 и 6×4, а в новой — 6×2 и 6×4.

Предельная емкость элементов питания достигла 565 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 440 километров. Это на 85% больше, чем у авто в первом поколении. Зарядка машины осуществляется на мощности 250 кВт. Это позволяет заряжать 4 батареи машин первого поколения на 80% за 60 минут. На аналогичную зарядку шести батарей машине второго поколения требуется 90 минут.

Электродвигатель мощностью 455 л.с. позволяет машине разгоняться до скорости 109 км/ч. Электрогрузовик оборудован системой помощи водителю, позволяющей следить за ситуацией на дороге и уменьшать риск ДТП.

Стиль логотипа Volvo не менялся 90 лет. Шведская компания решила, что время перемен все же наступило, поэтому заявила, что в 2023 году будет изменен дизайн фирменной эмблемы.

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Все новости / Экономика / Volvo Trucks увеличила запас хода электрогрузовика VNR Electric
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