Йеменские хуситы отказались по требованию ООН освобождать захваченный корабль ОАЭ

Йеменские повстанцы-хуситы отклонили просьбу ООН освободить захваченное в начале года судно Объединенных Арабских Эмиратов и обвинили международную организацию в поддержке агрессивных сил, нарушающих международные законы.

“The Rwabee vessel was not carrying… toys for children but weapons for extremists.”



Yemen’s Houthis reject UN call to free UAE-flagged ship https://t.co/FUzcMHxNw1 pic.twitter.com/8VQyjZKxCN — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2022

Морской инцидент

Взаимные претензии в данном случае касаются недавнего инцидента в Красном море. Силы йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» третьего января перехватили шедший под флагом ОАЭ корабль Rwabee у порта Ходейды.

В Абу-Даби это событие охарактеризовали как «акт вооруженного пиратства» и заявили, что захваченное судно перевозило грузы медицинского назначения после демонтажа полевого госпиталя на острове Сокотра.

Хуситы тем не менее опровергли эти сведения. Их представители отметили, что Rwabee перевозил вооружение и принимал участие в боевых действиях на стороне арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и поддерживающей силы президента Мансура Хади. Свою позицию они подкрепили публикацией фотоснимков и видеозаписей с корабля, где были запечатлены располагающиеся на грузовой палубе военные машины, надувные лодки, транспортные средства и партия винтовок.

Эмиратские официальные лица и другие лояльные арабской коалиции источники тем не менее заявляют о том, что все это оборудование было погружено на корабль самими повстанцами.

Внимание ООН

Обсуждения этого происшествия дошли до рассмотрения на международных площадках. В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения эмиратского судна вместе со всем экипажем, состоящим из 11 человек: граждан Индии, Эфиопии, Индонезии, Мьянмы и Филиппин. При этом подчеркивалась важность сохранения принципов свободы движения кораблей в Аденском заливе и Красном море — на стратегическом маршруте для международного торгового судоходства.

In today's #UNSC meeting on #Yemen,

➡️ Expressed grave concern over seizure & detention of UAE vessel Rawabi

➡️ Called for immediate release of 7 Indian crew members

➡️ Expressed deep concern about their safety & well-being & that Houthis should ensure their safety till release pic.twitter.com/U95gOYYzmu — PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) January 12, 2022

Подготовленное Великобританией заявление было единогласно принято всеми 15 членами Совбеза. Помимо призывов обеспечить безопасность и благополучие экипажа корабля, там содержалось и обращение ко всем сторонам йеменского конфликта. Им настоятельно рекомендовали встать на путь деэскалации обстановки, в том числе и за счет сотрудничества со специальным посланником ООН, готовым курировать переговорный процесс.

#UAExUNSC welcomes #UNSC Press Statement on Yemen.



➡️Condemns the Houthi seizure & detention of the UAE-flagged vessel RWABEE

➡️Demands the immediate release of the vessel & its crew

➡️Underlines the importance of freedom of navigation in the Gulf of Aden & Red Sea



Statement⬇️ pic.twitter.com/uYLSG6ejke — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) January 14, 2022

Реакция хуситов

Официальный представитель хуситов Хусейн аль-Аззи негативно оценил призывы международной организации.

«Судно Rwabee перевозило не игрушки для детей, а оружие для экстремистов», — заявил он в интервью принадлежащему повстанцам телеканалу Al Masirah.

При этом Аль-Аззи обвинил ООН в том, что она встала на сторону «убийц, нарушающих международные законы».

«Rwabee принадлежит стране, участвующей в агрессии против нашего народа и находящейся в состоянии войны с Йеменом, и незаконно вошел в территориальные воды государства», — сказал представитель «Ансар Аллах».

ОАЭ вернулись в конфликт

Объединенные Арабские Эмираты начиная с 2015 года входят в арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Этот блок выступает на стороне правительства йеменского президента Мансура Хади, противостоящего силам хуситов, восставших из-за притеснений шиитского населения. С тех пор авиация государств Персидского залива регулярно наносит удары по позициям повстанцев.

Федеральное агентство новостей /

На протяжении последнего года ОАЭ ограничивали свое участие в операциях коалиции и минимизировали присутствие в регионе, ограничиваясь поддержкой лояльных Абу-Даби группировок.

Однако захват корабля оказался чреват обострением обстановки и полноценным возвращением Эмиратов к конфликту. Это уже повлекло за собой изменение ситуации на фронте: ранее проводившие успешную операцию по наступлению на нефтеносный регион Мариб хуситы были потеснены йеменской армией и полностью выбиты из соседней провинции Шабва.

Только в воскресенье, 16 января, арабская коалиция отчиталась о нанесении новой серии из 45 авиаударов по позициям повстанцев. Саудовское агентство печати сообщает о ликвидации 220 ополченцев за последние 24 часа.

Война в Йемене идет с 2014 года, что уже стало причиной самого серьезного в истории гуманитарного кризиса. И новая эскалация конфликта не позволяет гражданам этой страны надеяться на то, что их положение в ближайшее время улучшится.