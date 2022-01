Йеменские хуситы отказались по требованию ООН освобождать захваченный корабль ОАЭ

#UAExUNSC welcomes #UNSC Press Statement on Yemen.



➡️Condemns the Houthi seizure & detention of the UAE-flagged vessel RWABEE

➡️Demands the immediate release of the vessel & its crew

➡️Underlines the importance of freedom of navigation in the Gulf of Aden & Red Sea



Statement⬇️ pic.twitter.com/uYLSG6ejke