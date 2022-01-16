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Йеменские хуситы отказались по требованию ООН освобождать захваченный корабль ОАЭ

Весь мир
Йеменские хуситы отказались по требованию ООН освобождать захваченный корабль ОАЭ
Федеральное агентство новостей  / 

Йеменские повстанцы-хуситы отклонили просьбу ООН освободить захваченное в начале года судно Объединенных Арабских Эмиратов и обвинили международную организацию в поддержке агрессивных сил, нарушающих международные законы.

Морской инцидент

Взаимные претензии в данном случае касаются недавнего инцидента в Красном море. Силы йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» третьего января перехватили шедший под флагом ОАЭ корабль Rwabee у порта Ходейды.

В Абу-Даби это событие охарактеризовали как «акт вооруженного пиратства» и заявили, что захваченное судно перевозило грузы медицинского назначения после демонтажа полевого госпиталя на острове Сокотра.

Хуситы тем не менее опровергли эти сведения. Их представители отметили, что Rwabee перевозил вооружение и принимал участие в боевых действиях на стороне арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и поддерживающей силы президента Мансура Хади. Свою позицию они подкрепили публикацией фотоснимков и видеозаписей с корабля, где были запечатлены располагающиеся на грузовой палубе военные машины, надувные лодки, транспортные средства и партия винтовок.

Эмиратские официальные лица и другие лояльные арабской коалиции источники тем не менее заявляют о том, что все это оборудование было погружено на корабль самими повстанцами.

Внимание ООН

Обсуждения этого происшествия дошли до рассмотрения на международных площадках. В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения эмиратского судна вместе со всем экипажем, состоящим из 11 человек: граждан Индии, Эфиопии, Индонезии, Мьянмы и Филиппин. При этом подчеркивалась важность сохранения принципов свободы движения кораблей в Аденском заливе и Красном море — на стратегическом маршруте для международного торгового судоходства.

Подготовленное Великобританией заявление было единогласно принято всеми 15 членами Совбеза. Помимо призывов обеспечить безопасность и благополучие экипажа корабля, там содержалось и обращение ко всем сторонам йеменского конфликта. Им настоятельно рекомендовали встать на путь деэскалации обстановки, в том числе и за счет сотрудничества со специальным посланником ООН, готовым курировать переговорный процесс.

Реакция хуситов

Официальный представитель хуситов Хусейн аль-Аззи негативно оценил призывы международной организации.

«Судно Rwabee перевозило не игрушки для детей, а оружие для экстремистов», — заявил он в интервью принадлежащему повстанцам телеканалу Al Masirah.

При этом Аль-Аззи обвинил ООН в том, что она встала на сторону «убийц, нарушающих международные законы».

«Rwabee принадлежит стране, участвующей в агрессии против нашего народа и находящейся в состоянии войны с Йеменом, и незаконно вошел в территориальные воды государства», — сказал представитель «Ансар Аллах».

ОАЭ вернулись в конфликт

Объединенные Арабские Эмираты начиная с 2015 года входят в арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Этот блок выступает на стороне правительства йеменского президента Мансура Хади, противостоящего силам хуситов, восставших из-за притеснений шиитского населения. С тех пор авиация государств Персидского залива регулярно наносит удары по позициям повстанцев.

Йемен. Стороны конфликта
Федеральное агентство новостей /

На протяжении последнего года ОАЭ ограничивали свое участие в операциях коалиции и минимизировали присутствие в регионе, ограничиваясь поддержкой лояльных Абу-Даби группировок.

Однако захват корабля оказался чреват обострением обстановки и полноценным возвращением Эмиратов к конфликту. Это уже повлекло за собой изменение ситуации на фронте: ранее проводившие успешную операцию по наступлению на нефтеносный регион Мариб хуситы были потеснены йеменской армией и полностью выбиты из соседней провинции Шабва.

Только в воскресенье, 16 января, арабская коалиция отчиталась о нанесении новой серии из 45 авиаударов по позициям повстанцев. Саудовское агентство печати сообщает о ликвидации 220 ополченцев за последние 24 часа.

Война в Йемене идет с 2014 года, что уже стало причиной самого серьезного в истории гуманитарного кризиса. И новая эскалация конфликта не позволяет гражданам этой страны надеяться на то, что их положение в ближайшее время улучшится.

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