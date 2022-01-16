Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета село Веденское в Донбассе

Донецк, 16 января. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гранатомета обстреляли подконтрольное Донецкой Народной Республике село Веденское в Донбассе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Прежде в ДНР отмечали, что за последние сутки ВСУ не нарушали режим прекращения огня. Согласно дополнительным мерам по обеспечению перемирия в Донбассе, в республике запрещено ведение наступательных действий и размещение боевой техники. Однако украинские силовики регулярно нарушают режим тишины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — подчеркнул представитель ДНР.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР сообщал, что в Донбасс прибыла группа украинских снайперов для организации провокаций. Они были обнаружены разведкой НМ ЛНР рядом с подконтрольным Киеву поселением Светлодарск.