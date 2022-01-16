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Автор Bloomberg Уингроу предрек Байдену «плохую зиму» из-за отношений с Россией

Политика
Автор Bloomberg Уингроу предрек Байдену «плохую зиму» из-за отношений с Россией
Global Look Press  /  Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Вашингтон, 16 января. Внутригосударственная и внешнеполитическая ситуации давят на президента США Джо Байдена. Об этом заявил автор Bloomberg Джош Уингроу.

В своем материале журналист указал на обострение эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах. Автор предрек Байдену «плохую зиму» из-за рекордной инфляции и отношений с Россией.

Переговоры с Москвой по гарантиям безопасности пока не привели к конкретным результатам. Вместе с тем до критической точки дошел и диалог с Ираном, подытожил Уингроу.

Ранее журналист Bloomberg Энтони Халпин указал на нерешительность США и НАТО в саммите с РФ. Такая позиция Вашингтона и Альянса позволяет Москве оставаться в выигрыше.

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Все новости / Политика / Автор Bloomberg Уингроу предрек Байдену «плохую зиму» из-за отношений с Россией
россия сша байден
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