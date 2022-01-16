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Аналитик Кедми раскрыл формулу, по которой США смогут пойти на уступки России

Политика
Аналитик Кедми раскрыл формулу, по которой США смогут пойти на уступки России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 января. Соединенные Штаты могут пойти на уступки России в рамках переговоров по безопасности, однако для этого им нужно будет найти подходящие формулировки, которые не покажут их слабость. Такое мнение высказал израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Аналитик считает, что делать окончательные выводы об итогах переговоров РФ и Запада пока рано. По его словам, на таком дипломатическом уровне в принципе не стоит ожидать каких-то однозначных заявлений и формулировок, ведь обе державы так или иначе будут пытаться добиться максимально выгодного для себя положения.

«В дипломатии, особенно, в такой, есть не договоренности, а понимание. То есть одна сторона понимает, что будет делать другая сторона, принимает это во внимание и не собирается препятствовать. То есть, нет договоренностей между двумя сторонами, но есть понимание, что одна сторона будет делать это, а вторая будет или не будет делать вот это, даже если она не согласна. То есть, если возможна какая-то формула, то примерно такая. Без конкретных договоренностей», — заявил эксперт в эфире программы «Право знать!».

Кедми уверен, что Соединенные Штаты готовы пойти навстречу России, и так или иначе согласиться на большинство выдвинутых ей условий. Однако, отмечает аналитик, для этого Вашингтон должен найти способ подать свое согласие таким образом, чтобы это окончательно не разрушило его репутацию. На данный момент для США это крайне важный момент, так как они уже показали свою слабость в Афганистане, в противостоянии с Китаем, в ситуации с «Северным потоком — 2», и во многих других моментах.

Аналитик Кедми раскрыл формулу, по которой США смогут пойти на уступки России
Федеральное агентство новостей /

«США сейчас ищут формулировку, которая бы позволила выполнить желание России, но не показать всю слабость Соединенных Штатов. Как-то прикрыться. Но "король-то голый". Военная, политическая и экономическая мощь США — она абсолютно "голая". И это видит весь мир, а они пытаются прикрыть эту наготу и свою слабость», — объяснил эксперт.

Поэтому в итоге все будет зависеть именно от того, смогут ли Соединенные Штаты найти такой вариант компромисса с Россией, который устроит обе стороны и при этом позволит сохранить лицо Вашингтону. В то же время именно ответ США может либо стабилизировать ситуацию, либо заставить РФ применять более решительные меры для обороны своих рубежей.

«Я не уверен, что на этом уровне перешли уже первую фазу даже в плане взаимопонимания. Что касается ответов, которые получит Россия от США, то или РФ посчитает, что эти ответы достаточны для продолжения переговоров, или же они будут означать, что надо перейти к другой стадии, менее дипломатической и более военно-технической. Это мы узнаем в течение двух недель», — подчеркнул военно-политический аналитик Яков Кедми.

Политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов ранее обозначил реальные итоги переговоров России и Соединенных Штатов в Женеве.

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