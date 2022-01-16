Лабрадор Эльза в иркутской зоогалерее возглавила банду из львенка и двух тигрят

Иркутск, 16 января. Сотрудники иркутской зоогалереи рассказали историю лабрадора Эльзы, трехлапового львенка Фортиса и двух тигриц — безухой Лаванды и ее сестры Лианы.

Котопсовая банда живет вместе с конца июля 2021 года. Мать повредила львенку лапу при рождении, ее пришлось ампутировать. Фортис был слаб и ему подселили лабрадора Эльзу. Они так подружились, что собаку пришлось выкупить у хозяев и оставить в зоогалерее на постоянное место жительства.

Позже в зоопарке случилось пополнение — из Владивостока привезли тигрицу с одним ухом и ее сестру, так как они отказывались расставаться. Тигрят подселили к Фортису и Эльзе. Директор зоопарка Людмила Ивушкина рассказала, что зверята отлично подружились, к тому же оказалось, что львенок и лабрадор родились в один день.

Prt Scr youtube.com / ИА ИрСити

Безусловно, главарем банды является Эльза, котята беспрекословно подчиняются подруге, которая весит на десять килограмм меньше них. Эльза однажды предотвратила хулиганскую выходку Лаванды, когда та попыталась подкрасться к сотруднику зоопарка. Собака бросилась на тигрицу, чтобы та не поранила женщину.

«Сколько мы наблюдаем, у них все решается голосом, они рычат довольно зычно, несмотря на маленькие размеры. Фортис может рыкнуть так, что здесь стены затрясутся», — заметила Ивушкина по поводу ссор и выяснения «отношений».

Гулять животные выходят только при теплой погоде, живут в вольере все вместе. В свободное время терзают игрушки, проявляя так свои хищнические инстинкты. Игрушки привозят со всего города, их было уничтожено огромное количество. Вслед за Эльзой хищные кошки грызут ветки. Ивушкина отметила, что в более зрелом возрасте банду придется расселить.

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