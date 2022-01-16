Анамнез недели. Миссия ОДКБ, сообщения о минировании школ и переговоры Россия — НАТО

В новом выпуске глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и политолог и журналист Владимир Соловейчик анализируют наиболее яркие события уходящей недели.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ успешно завершили свою миссию в Казахстане и вернулись на Родину. Задача международного военного контингента из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана состояла в том, чтобы остановить кровопролитие и взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры республики. Как прошла эта миссия? Какие ее основные итоги и результаты?

По школам ряда российских городов пронеслась волна ложных сообщений о минировании. На этой неделе прошли массовые эвакуации учеников и педагогов из учебных заведений Екатеринбурга и Саратова, Красноярска и Архангельска, Самары и Нижнего Новгорода. За два дня предупреждения получили около 300 школ, гимназий и лицеев. Откуда берутся ложные сообщения о минировании? Кто организатор этой тревожной волны, и какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить подобного в будущем?

Еще одной темой, которую обсудили эксперты, было заседание Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности. Встреча прошла в Брюсселе 12 января, российскую делегацию представляли заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. Тэрада и Соловейчик подвели основные итоги встречи с «западными партнерами».

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».