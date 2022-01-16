Аналитик Юсин объяснил изменение ситуации в Казахстане после появления войск ОДКБ

Нур-Султан, 16 января. Российские миротворческие войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинули Казахстан и вернулись на свою военную базу. Журналист, политический аналитик Максим Юсин уверен, что именно благодаря действиям сил ОДКБ ситуацию в Нур-Султане удалось стабилизировать в самые короткие сроки.

Эксперт напомнил, что миротворцы не участвовали в противостоянии с митингующими, так как их главной задачей была защита стратегически важных объектов. В то же время, как отмечает Юсин, казахские военные в какой-то момент практически выпустили ситуацию из-под контроля и даже начали сдавать позиции. Однако после прибытия международной поддержки ВС Казахстана вновь обрели былую уверенность.

«Казахские силовики до этого просто жалкое впечатление производили. Мы помним, как их там разоружали, как ключевые объекты были просто сданы этим "революционерам", мародерам и так далее. А тут вдруг они оправились, перешли в контрнаступление и довольно быстро начали наводить порядок», — заявил Юсин в интервью YouTube-каналу «Капитал».

Политический аналитик уверен, что именно прибытие войск ОДКБ стало переломным моментом в ходе развернувшегося в Казахстане противостояния. Как считает эксперт, само их появление показало провокаторам, что дестабилизировать ситуацию в стране не получится.

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«Именно после ввода сил ОДКБ в Казахстане наступил перелом. Именно это стало решающим фактором. То есть в значительной степени это была моральная поддержка, да. Однако именно она оказалась ключевой для того, чтобы даже внутри казахских разборок между элитами стало понятно, что Токаев — будущий победитель, что Москва делает ставку на него, и в случае чего в Казахстан войдут уже не три, а тридцать тысяч военных. Потому что Россия не может себе позволить дестабилизацию у своих границ», — объяснил журналист.

Эксперт предполагает, что сложившийся в итоге сценарий в Казахстане стал одним из самых оптимальных вариантов развития событий. Миротворческие силы ОДКБ не только помогли быстро и без потерь восстановить порядок в Нур-Султане и других казахских городах, но и показали себя миру, как реальную военную силу.

«То, как все получилось — это, наверное, идеальный вариант, потому что потерь не понесли, осуществили масштабную операцию, быстро было принято решение, быстро проведена переброска войск. То, как силы ОДКБ фактически дебютировали — это очень большой успех», — уверен политический аналитик, журналист Максим Юсин.

Политолог Алексей Мартынов ранее объяснил, каким образом силы ОДКБ смогли столь оперативно отреагировать на события в Казахстане. Эксперт считает, что руководство организации было готово к такому сценарию в Нур-Султане.