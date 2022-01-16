Супруге принца Уильяма придется отказаться от своих привычек ради короны

Лондон, 16 января. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон должна отказаться от привычного образа жизни, когда ее супруг, принц Уильям взойдет на британский трон.

Миддлтон ведет себя безупречно с тех пор, как стала членом королевской семьи. По мнению немецкого эксперта Стефана Блатта, она прекрасно выглядит и хорошо держится на публике. Однако никто не знает, как супруга принца Уильяма переживает кризисы, пишет Express.

Будущей королеве необходимо во всем поддерживать своего мужа. Она выйдет на первый план и будет лицом монархии. Скорее всего, принц Уильям продолжит политическую линию, заданную Елизаветой II. Действующая королева за 70 лет придерживалась нейтралитета и редко высказывала свое недовольство.

В последнее время Миддлтон занимается общественной деятельностью. Несмотря на свою нелюбовь к шумным вечеринкам, герцогиня везде сопровождает супруга.

Ранее сообщалось, что принц Гарри может потребовать вернуть ему государственную охрану через суд. Герцог Сассекский пригрозил иском против британского правительства.