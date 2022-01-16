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Супруге принца Уильяма придется отказаться от своих привычек ради короны

Общество
Супруге принца Уильяма придется отказаться от своих привычек ради короны
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 16 января. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон должна отказаться от привычного образа жизни, когда ее супруг, принц Уильям взойдет на британский трон.

Миддлтон ведет себя безупречно с тех пор, как стала членом королевской семьи. По мнению немецкого эксперта Стефана Блатта, она прекрасно выглядит и хорошо держится на публике. Однако никто не знает, как супруга принца Уильяма переживает кризисы, пишет Express.

Будущей королеве необходимо во всем поддерживать своего мужа. Она выйдет на первый план и будет лицом монархии. Скорее всего, принц Уильям продолжит политическую линию, заданную Елизаветой II. Действующая королева за 70 лет придерживалась нейтралитета и редко высказывала свое недовольство.

В последнее время Миддлтон занимается общественной деятельностью. Несмотря на свою нелюбовь к шумным вечеринкам, герцогиня везде сопровождает супруга.

Ранее сообщалось, что принц Гарри может потребовать вернуть ему государственную охрану через суд. Герцог Сассекский пригрозил иском против британского правительства.

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Кейт Миддлтон британия престол
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