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София Ротару выпустила новую песню «Зимняя ночь»

Шоу-бизнес
София Ротару выпустила новую песню «Зимняя ночь»
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Киев, 16 января. Певица София Ротару порадовала поклонников сообщением о выходе новой композиции. Исполнительница шлягера «Лаванда» выпустила песню под названием «Зимняя ночь».

Ротару объявила о выходе нового трека на своей странице в Instagram. Она сообщила, что песня уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках, а также опубликовала небольшой отрывок текста композиции.

«Я не боюсь зимы дыхания. Согреют нас мои желания», — говорится в песне «Зимняя ночь».

Артистка призвала поклонников слушать ее новый трек и делиться впечатлениями. Подписчики Ротару выразили восхищение ее новой песней, назвав композицию очень красивой. Пользователи соцсети поблагодарили исполнительницу за работу и творчество.

София Ротару выпустила новую песню «Зимняя ночь»
Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Ранее сын Софии Ротару показал территорию роскошного загородного поместья певицы. Похоже, артистка отмечала новогодние праздники с семьей в своем шикарном особняке.

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