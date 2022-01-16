София Ротару выпустила новую песню «Зимняя ночь»

Киев, 16 января. Певица София Ротару порадовала поклонников сообщением о выходе новой композиции. Исполнительница шлягера «Лаванда» выпустила песню под названием «Зимняя ночь».

Ротару объявила о выходе нового трека на своей странице в Instagram. Она сообщила, что песня уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках, а также опубликовала небольшой отрывок текста композиции.

«Я не боюсь зимы дыхания. Согреют нас мои желания», — говорится в песне «Зимняя ночь».

Артистка призвала поклонников слушать ее новый трек и делиться впечатлениями. Подписчики Ротару выразили восхищение ее новой песней, назвав композицию очень красивой. Пользователи соцсети поблагодарили исполнительницу за работу и творчество.

Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Ранее сын Софии Ротару показал территорию роскошного загородного поместья певицы. Похоже, артистка отмечала новогодние праздники с семьей в своем шикарном особняке.