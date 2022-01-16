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Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может помешать росту цен на золото

Экономика
Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может помешать росту цен на золото
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Золотые биржевые фонды существенно сократили свои активы на фоне изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Котировки снизились на 3,6%, до 1828 долларов за тройскую унцию, сообщает «Коммерсантъ».

Рост цен на золото может спровоцировать стагфляция в мировой экономике. Однако ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может этому помешать.

Суммарные активы международных биржевых фондов в прошлом году сократились на 173,3 тонны, до 209,1 млрд долларов. Если в первом полугодии текущего года стоимость тройской унции останется на уровне 1800 долларов, то с большой вероятностью к концу года цена вырастет до 2100 долларов за унцию.

Аналитики не сомневаются, что спрос на металл восстановится. Этому поспособствуют потенциальные риски стагфляции и неопределенности, связанные с новыми штаммами коронавируса.

Рынок готовится к повышению процентной ставки ФРС США. Регулятор может ее повысит не меньше трех раз. По мере ужесточения денежно-кредитной политики положение золота на рынке будет меняться. Актуальным для него сейчас остается диапазон от 1760 до 1830 долларов за унцию.

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