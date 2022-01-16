Американский дипломат Берт назвал ошибочной идею расширения НАТО под предлогом демократии

Рим, 16 января. Идея расширения НАТО под предлогом распространения демократии является ошибочной, а Россия имеет право на предоставление ей гарантий безопасности со стороны Запада, заявил бывший посол США в Германии Ричард Берт в интервью Corriere della Sera.

Американский дипломат представлял Вашингтон во время консультаций с Советским Союзом при составлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), который подписали в 1991 году.

«Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять Альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды Альянса, становились демократическими. Но это ошибка», — отметил Берт.

По словам бывшего посла, прошедшие переговоры Москвы и США в Женеве стали успехом российской дипломатии.

Дипломат Джон Хербст ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин вынашивает хитрый план по поводу Запада. По его мнению, Москва выступает за исчезновение НАТО.