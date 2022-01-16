Российский биатлонист Логинов завоевал серебро в гонке преследования на шестом этапе КМ

Рупольдинг, 16 января. Россиянин Александр Логинов стал серебряным призером гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Германии.

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на 12,5 километров, состоявшейся на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Он допустил два промаха, преодолев дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды.

Вторым к финишу пришел Александр Логинов, стартовавший 31-м. Россиянин уступил победителю 8,8 секунды. Бронзу в гонке преследования завоевал белорусский биатлонист Антон Смольский. Россиянин Максим Цветков занял девятое место. Другие биатлонисты из РФ не попали в топ-10.

Накануне мужская сборная России по биатлону выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. За национальную команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.