Вашингтон, 16 января. Крупнейшая в США сеть прямого теле-радиовещания DirecTV объявила об удалении из сетки вещания консервативного новостного телеканала One America News.

По словам представителей сети, DirecTV н7е станет продлевать с телеканалом контракт, истекающий в апреле этого года, что станет очередным значительным ударом по возможностям экс-президента Дональда Трампа продвигать собственную информационную повестку.

Невские Новости / Prt Scr youtube.com / wikipedia.org

«Мы сообщили Herring Networks (владелец канала), что после обычной внутренней проверки мы не планируем заключать новый контракт, когда истечет срок действия нашего текущего соглашения», — говорится в заявлении представителя DirecTV.

В One America News заявили, что отключение канала от сети DirecTV, вероятнее всего, приведет к серьезным последствиям, так как значительная часть заработанных средств телеканала поступает от абонентской платы пользователей DirecTV. Согласно финансовой отчетности, в 2020 году более 90% средств канала было получено от сотрудничества с сервисом.

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DirecTV to drop pro-Trump One America News Network from pay TV service https://t.co/yBJDspcXCG — Country over Party (@DefeatGOP007) January 16, 2022

Заявление DirecTV появилось вскоре после того, как специальный комитет Палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников экс-президента Трампа ворвалась в здание Конгресса США с целью помешать голосованию коллегии выборщиков с целью признать Джо Байдена победителем президентской гонки. Это было обусловлено многочисленными сообщениями о фальсификациях в ходе голосования.

Комитет Конгресса потребовал от технологических компаний, включая Alphabet (владелец Google), Twitter, Meta (Facebook), Reddit и других, предоставить данные о публикациях, переписках и других материалов, касающихся событий 6 января, а также любых свидетельств вмешательства в выборы со стороны России, Китая и других стран.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, канал One America столкнулся с судебными исками от сотрудников избирательной комиссии Джорджии, которых журналисты телекомпании в своих сюжетах обвиняли во вбросе бюллетеней за Джо Байдена в ходе голосования. По словам истцов, «они стали объектами язвительности, угроз и преследований из-за кампании злонамеренной лжи».

Также обвинения против телеканала выдвинула компания Dominion Voting Systems, которая отвечала за подсчет результатов голосования. По словам представителей Dominion, консервативные СМИ опорочили компанию, занимающуюся технологиями голосования, распространяя ложные сообщения о том, что она помогла украсть выборы 2020 года у Трампа.

Федеральное агентство новостей /

Решение об отказе ONE America в доступе к кабельным сетям возмутило консервативную часть общества, в то время, как сторонники Демократической партии восприняли сообщение с энтузиазмом.