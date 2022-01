Вашингтон, 16 января. Крупнейшая в США сеть прямого теле-радиовещания DirecTV объявила об удалении из сетки вещания консервативного новостного телеканала One America News.

По словам представителей сети, DirecTV н7е станет продлевать с телеканалом контракт, истекающий в апреле этого года, что станет очередным значительным ударом по возможностям экс-президента Дональда Трампа продвигать собственную информационную повестку.

Невские Новости / Prt Scr youtube.com / wikipedia.org

В One America News заявили, что отключение канала от сети DirecTV, вероятнее всего, приведет к серьезным последствиям, так как значительная часть заработанных средств телеканала поступает от абонентской платы пользователей DirecTV. Согласно финансовой отчетности, в 2020 году более 90% средств канала было получено от сотрудничества с сервисом.

