При пожаре в читинском приюте для животных погибло около 20 кошек и собак

Приют для передержки животных располагался в поселке Застепь Черновского района Читы. В учреждении содержались несколько десятков собак и кошек, все они получали необходимое лечение и питание. Однако 11 января в одном из помещений приюта случился внезапный пожар.

«Сгорел стационар, где находились больные животные. Как сгорел? Возгорание. Я думаю, что кошки играли, скорее всего, вата или что-то на печку попало — самовозгорание», — рассказала хозяйка приюта Елена Андреева.

В огне погибли шесть взрослых собак, три кошки и около десятка щенков. Пострадали вольеры для питомцев, сгорели необходимые для их жизни корма и медикаменты.

«Дверь открыли, побежали собак выпускать. Двух достали, балки упали, и мы туда уже не смогли зайти. Спустя полчаса приехали пожарные и начали тушить», — пояснила женщина.

По словам хозяйки, из горящего здания успели спасти нескольких четвероногих. Теперь пострадавшее от огня здание нужно как можно скорее отстраивать заново, чтобы у животных снова был кров. Из-за зимних холодов они часто болеют.

«Зимой куда их девать, больных животных? Некуда. Даже укол не поставишь толком — шприцы замерзают. Возводить новый стационар нужно», — заявила Андреева.

Елена содержит приют и помогает бездомным животным уже 15 лет. Помогают ей этом непростом деле муж и сын. Неравнодушные люди тоже поддерживают четвероногих: кто-то материально, кто-то — приносит корм и новых пушистых подопечных.

«На данный момент 140 собак в приюте, не считая погоревших. Люди привозят отовсюду, где-то кого-то машина сбила, звонят: «Помогите, где-то коробочки со щенками стоят». Живут в приюте, если никто не берет. Щенков берут. А вот самая старшая, 14 лет, собака — ее уже не берут. Так что все содержатся, все кормятся», — отмечает хозяйка приюта.

В планах у женщины — построить дополнительные вольеры и расширить участок для приюта. В социальных сетях Елена поделилась реквизитами счетов для поддержки учреждения и попросила присоединиться к помощи неравнодушных.