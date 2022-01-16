Политик Стармер обвинил британского премьера Джонсона в нарушении закона из-за вечеринок

Лондон, 16 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон преступил закон. Об этом в беседе с журналистами BBC заявил политик Кир Стармер.

Лидер Лейбористской партии Великобритании обвинил главу правительства в нарушении закона из-за вечеринок в период карантина. Глава правительства сам практически признал вину. Кроме того, в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит принесли публичные извинения, добавил Стармер.

«Происходящее представляется мне вполне очевидным. Вечеринки устраивались в промышленных масштабах, что почти не отрицается, так что факты говорят сами за себя. Премьер-министр преступил закон, а затем солгал по этому поводу», — говорится в комментарии оппозиционера.

Ранее стало известно, что в Лондоне проводят проверку из-за вечеринок в резиденции Джонсона во время локдауна. Тогда встречи двух и более лиц из разных семей были запрещены из-за коронавируса.