Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа

Москва, 16 января. Друг телеведущего Михаила Зеленского, режиссер Николай Сергеев рассказал, как вдова журналиста переживает смерть мужа. Психолог и блогер Мила Рубинчик с трудом держится после трагедии.

Последняя жена Зеленского уже вернулась в Москву из Доминиканы, где скончался телеведущий. Вдове предстоит организация похорон мужа, тело которого пока не доставили в Россию из другой страны. Сергеев рассказал «СтарХиту» об эмоциональном состоянии психолога.

«Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать»», — поделился режиссер.

instagram.com / @mikhail_zelenskiy

По словам друга, Зеленский был очень связан с третьей женой. После знакомства супруги практически не расставались, и телеведущий брал Рубинчик на гастроли и во все поездки. В какой-то момент психолог даже стала частью небольшого коллектива проекта «Билет в Большой», состоящего из Зеленского, Сергеева и их оператора.

«Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить», — вспомнил товарищ и коллега покойного журналиста.

Михаил Зеленский скончался на руках у жены, когда они находились на отдыхе в Доминикане. Тело телеведущего должны перевезти из далекой страны 17 января.