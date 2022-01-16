Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 18:48
18:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после видео с оскорблениями пассажиров маршрутки в Москве
18:47
Шоу-бизнес
Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати
18:47
Политика
Политолог Сатановский допустил смерть Назарбаева из-за проблем в Казахстане
18:43
Политика
Песков допустил разрыв отношений России и США из-за санкций против Путина
18:43
Политика
Казахстанский политик Перуашев ответил на вопрос о возможной смерти Назарбаева
18:41
Происшествия
Пятилетняя девочка скончалась после наезда лыжника в Альпах
18:40
Спорт
Вратарь «Зенита» Кержаков не планирует завершать спортивную карьеру
18:39
Происшествия
Полиция задержала могильщика по подозрению в изнасиловании трехлетней девочки в Ленобласти
18:39
Армия
Народная милиция ЛНР: военнослужащий ВСУ подорвался на собственной мине в Донбассе
18:36
Экономика
Эксперт Сошников прогнозирует стоимость биткоина выше 42 тысяч долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа

Общество
Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 16 января. Друг телеведущего Михаила Зеленского, режиссер Николай Сергеев рассказал, как вдова журналиста переживает смерть мужа. Психолог и блогер Мила Рубинчик с трудом держится после трагедии.

Последняя жена Зеленского уже вернулась в Москву из Доминиканы, где скончался телеведущий. Вдове предстоит организация похорон мужа, тело которого пока не доставили в Россию из другой страны. Сергеев рассказал «СтарХиту» об эмоциональном состоянии психолога.

«Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать»», — поделился режиссер.

Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа
instagram.com / @mikhail_zelenskiy

По словам друга, Зеленский был очень связан с третьей женой. После знакомства супруги практически не расставались, и телеведущий брал Рубинчик на гастроли и во все поездки. В какой-то момент психолог даже стала частью небольшого коллектива проекта «Билет в Большой», состоящего из Зеленского, Сергеева и их оператора.

«Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить», — вспомнил товарищ и коллега покойного журналиста.

Михаил Зеленский скончался на руках у жены, когда они находились на отдыхе в Доминикане. Тело телеведущего должны перевезти из далекой страны 17 января.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вдова телеведущего Михаила Зеленского с трудом держится после смерти мужа
зеленский телеведущий рубинчик
Комментировать