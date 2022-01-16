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Сгоревшее здание администрации Алма-Аты огородили забором

  /   Обновлено: 16 января 2022 17:25
Политика
Сгоревшее здание администрации Алма-Аты огородили забором
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 16 января. Городскую администрацию Алма-Аты огородили забором. Кроме того, фасад здания завесили защитным материалом.

Согласно полученной информации, коммунальные службы вокруг здания ведут уборочную работу с привлечением специализированной техники. Большую часть следов после беспорядков уже убрали.

При этом здание огородили забором. На входе дежурят два вооруженных силовика. Однако граждане спокойно фотографируются на фоне сгоревшего строения, передает ТАСС.

Стоит отметить, что протестные акции в Казахстане начались в первые дни 2022 года, шествия переросли в массовые беспорядки.

Ранее генеральная прокуратура республики сообщила, что правоохранительные органы арестовали 446 фигурантов уголовных дел, связанных с беспорядками.

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Казахстан администрация алма-ата
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