Публицист Руслан Мармазов в авторской колонке для ФАН в остром жанре политического памфлета рассуждает о новых законодательных инициативах киевской власти. Напоминаем, колумнист транслирует исключительно свое мнение и видение событий, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Жаба vs гадюка — брачные игры и ритуалы, или Есть ли на Украине русофобия. Колонка Руслана Мармазова

Тут надо понимать правильно — любые мероприятия, которые проводятся сегодня на Украине под флагом защиты, укрепления или, скажем, развития украинского языка, на самом деле, с моей точки зрения, направлены только на одно — на ликвидацию русского языка и атрибутов русской культуры на соответствующей территории.

Названия, формулировки и раздувание щек местной синтетической элиты — мол, никто никому не мешает пользоваться родным языком, но перед государственным следует шапки снимать — не должны вводить аудиторию в заблуждение.

16 января произошел новый виток этой системной, уникальной, по моему мнению, в своей оголтелости русофобской кампании на Украине. В силу вступил местный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как видите, в названии о русском языке ни слова, но суть — решительно искоренить его в прессе.

Закон предполагает, что теперь, если кто издает, допустим, газету на русском языке, то ровно такой же тираж он должен напечатать и на украинском. Если нет — штраф. Повторное нарушение — еще штраф, больше прежнего. И так до полного искоренения, так сказать.

Спросите у любого, кто когда-либо занимался изданием периодики на Украине, и он вам скажет, что газета или журнал на украинском языке с коммерческой точки зрения — заведомо прогарный проект. Не хотят жители страны читать по-украински, хоть ты их завлекай, хоть угрожай — ни в какую. И это не из вредности, а, надо полагать, оттого, что огромное количество местного населения — русскоязычные. В быту и, так сказать, по жизни. Проявляется это в разных формах, о чем мы еще поговорим, и в том числе в потреблении прессы именно что на русском языке.

«Серпентарий» нынешней украинской политики хитер и даже в чем-то вычурен. Там понимают, что при всем желании нынешних власть в Киеве предержащих «шалить и беспредельничать» приходится соблюдать отдельные ритуалы. Чтобы свести до минимума обвинения в дискриминации одного конкретного языка (например, русского), в законе обязали допечатывать украиноязычную нагрузку всем СМИ, что работают не на государственном языке.

Но тут же была сделана оговорка: мол, правило не касается крымско-татарских изданий. Ибо крымские татары — коренное население Украины, в отличие от русских. Не стоит беспокоиться и прессе, выходящей на каком-либо из языков Евросоюза. На немецком, допустим. Или на румынском или венгерском, что важнее, потому как национальные меньшинства на западе Украины пренебрежительным и некрасивым к себе отношением титульной нации (это украинцы, если кто не в курсе) не особенно довольны. Жалуются в столицы своих «исторических родин» — в Бухарест и Будапешт, — которые могут и «цыкнуть» на Киев. Причем последний вынужден с такими раскладами считаться.

Это «крутить кукиши» в сторону Москвы сейчас хороший тон в коридорах украинской власти. А Бухарест и Будапешт для Киева — европейские столицы, старшие партнеры и в чем-то даже «учителя и наставники», обижать которых себе дороже.

Новый закон, понятно, ставит крест на русскоязычной периодике, которая еще каким-то чудом не до конца «декоммунизирована». Печатать двойной тираж, половина которого гарантированно пойдет в макулатуру, — не всякое издание себе может позволить. В первую очередь это уже коснулось всеукраинской прессы, а в 2024 году закон отправит в том же направлении и региональные СМИ.

И наступит замечательная жизнь. Русскоязычных газет и журналов на Украине не будет как явления. Даром, что они востребованы. Вся печать будет на украинском. Мало ли, что ее берут неохотно, зато государственный подход соблюден.

Понятно, что введение в эксплуатацию нового русофобского по своей сути закона, — только очередной, далеко не первый и совсем-совсем не последний шаг, сделанный Украиной по скользкой и крайне ненадежной гати навязанного ей политического выбора.

Федеральное агентство новостей /

Сами судите: год начаться не успел, какая-то пара недель прошла, но «профессиональным русофобам» Украины уже есть о чем отчитаться «наверх».

Очередная партия запрещенных к ввозу российских книг, причем детских, — это уже привычная история. За каждой строкой — угроза мерещится. Хоть в упоминании императрицы Екатерины Второй (а она городов по Новороссии основала больше, чем послемайданное поколение украинских политиков заборов в желто-голубой цвет покрасило), хоть в похождениях Ильи Муромца (на этого русского былинного витязя и православного святого Украина претендует дерзко, но пока как-то робко), хоть в книжке о машинках (особенно если на автомобиле нарисована российская символика)…

Но это ладно. Пока территория от Харькова до Ужгорода доедала «российские нарративы» в виде оливье и мандаринов, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины неусыпно отслеживал контент новогодних эфиров. Нашли там уйму всего российского производства. Теперь, надо полагать, готовят карательные меры по отношению к телеканалам, допустившим подобное «кощунство».

Вот скажите, нормальные люди? Русскоязычная и русскокультурная по своей глубинной исторической сути страна хочет смотреть телепрограммы и читать книги и газеты на удобном ей, родном, в конце концов, языке. Но закрепившееся у власти «агрессивное меньшинство» делать это запрещает и навязывает продукцию на языке, которым и само-то толком не владеет.

Стоит ли после этого удивляться, что Донбасс восьмой год воюет, чтобы не допустить такого унижения по отношению к себе. А Крым и вовсе с неподдельным удовольствием отвалил в родную гавань…

Никакие активисты, бдительно следящие, чтобы кассиры в магазинах говорили по-украински, не помогают, хоть плачь. Языковой омбудсмен, которого остроумно окрестили «шпрехенфюрером», не успевает латать дыры, через которые сквозит русскоязычная Украина.

Даже невзирая на глобальный психологический террор, прорывает-то в самых неожиданных местах. В конце прошлого футбольного года случилась череда скандалов, когда «политическим украинцам» пришлось клеймить игроков и целые клубы за послематчевые интервью на русском. Кстати, это только начало, помянете мои слова, суровая украинизация футбольной среды будет продолжаться. Это же лакомая площадка для пропаганды всяких идей, а с нее до сих пор игроки и тренеры вещают на родном русском языке!

И, конечно, очень забавно смотрелся недавний случай, когда в информационной среде Украины вспыхнула дискуссия о сексе. Да-да! А что такого?

Выяснилось, что жители Украины все еще занимаются этим делом под аккомпанемент русской речи. Нет соответствующих украинских терминов. Или традиция пересиливает, как от отцов-дедов и матерей-бабок еще повелось, в минуты страсти употребляются русские слова, обороты, образы и даже сладострастные стоны-вздохи.

Вот как глубоко сидит русский язык в украинском подсознании! Жаль старина Фрейд не дожил, наверняка бы сказал по этому поводу свое веское слово. А чего вы хотели? Оргазм звучит только на родном языке. Природу не обманешь и законодательными актами не перекроишь.