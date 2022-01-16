«Поставит на место»: ливийцы надеются на жесткую позицию МИД России в переговорах со Стефани Уильямс

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин пригласил в Москву на переговоры специального советника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс. Встреча состоится 17 января. И у многих возник закономерный вопрос, а для чего ее позвали? Ничего особенного она из себя не представляет и порой ведет себя совершенно недипломатично. Например, диктует ливийцам, когда и как им проводить выборы в своей стране. Любимое американское занятие — навязывание демократии — не может не возмущать местное население, что часто бывает заметно по социальным сетям.

КТО ТАКАЯ СТЕФАНИ УИЛЬЯМС

Американка была назначена на свою должность генеральным секретарем ООН в декабре прошлого года. По словам Антониу Гутерреша, она должна руководить посредническими усилиями в ливийском вопросе, а также взаимодействием с региональными и международными игроками. Позже сообщалось, что Уильямс — это не альтернатива специальному посланнику.

При этом специалисты отмечают, что новый советник вносит больше неразберихи и раздора. Так, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее утверждал, что именно усилиями Стефани Уильямс не состоятся президентские и парламентские выборы в Ливии.

«Стефани Уильямс будет пытаться реанимировать купленный по много раз Ливийский форум политического диалога, многие участники которого благодаря коррупционным схемам заняли места во власти. Для самой Уильямс ее пост важен не только с точки зрения дестабилизации обстановки во вверенной ей стране, но и с точки зрения личного обогащения», — сказал Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава ФЗНЦ уточнил, что миссии ООН приносят в страны, где они находятся, только насилие, смерть и нестабильность. Хафтар сейчас — лидер избирательной гонки. Как конкретно будут пытаться «задвинуть» Халифу Хафтара, не стану предполагать, в арсенале у г-жи Уильямс хватает циничных средств.

АМЕРИКАНКА ДАВИТ

Недавно Уильямс заявила, что Ливии нужны выборы уже в июне.

«В стране уже было пять переходных правительств, и я не думаю, что еще одно переходное правительство — это хорошее решение», — сказала она, отметив, что сегодня основное внимание должно быть сосредоточено на избирательном процессе.

В ее речи позже говорилось, что она не видит среди ливийцев желания снова браться за оружие. Более того, ливийский дискурс и то, как стороны разговаривают друг с другом, изменились. Настало время воспользоваться этим спокойствием в стране, чтобы не только вернуться к статусу-кво, но и вместе двигаться вперед. Выборы — ключ к примирению.

Примечательно, что посол США в Ливии Ричард Норланд заявил, что Вашингтон поддерживает усилия по восстановлению импульса к президентским и парламентским выборам в Ливии. А до этого он пригрозил санкциями тем, кто намерен препятствовать проведению голосования.

Многих ливийцев крайне смущает такая постановка вопроса. Получается, что Уильямс и ее коллеги, заявляя о своей нейтральности и желании помочь ливийскому народу, в то же время вмешиваются во внутренние дела африканского государства, фактически навязывая сроки для проведения выборов.

Именно поэтому визит спецсоветника ООН по Ливии в Москву у многих вызвал надежду на то, что в России ее наконец «поставят на место».