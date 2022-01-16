Володин заявил о нежелании стран обращаться к США за помощью

Москва, 16 января. Многие страны, которые связались с Соединенными Штатами, сегодня жалеют об этом решении. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента прокомментировал успешное проведение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. По словам политика, США и другие страны должны задать себе вопрос: почему к ним не обращаются за помощью.

«Что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются. И вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей», — сказал Володин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В качестве примера спикер привел ситуацию на Украине, где западные представители выступают в качестве советников.

«И все это к добру не приведет», — заключил парламентарий.

Вячеслав Володин ранее назвал эффективным присутствие миротворцев ОДКБ в Казахстане. По его словам, благодаря этому соседним странам удалось избежать многих проблем.