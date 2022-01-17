Маркетолог Григорьев: «Собственный интернет убережет от гегемонии США в мире»

Страны, не имеющие собственного интернета, смирятся с гегемонией США в мире. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

По сообщениям СМИ, жители шведской деревни Fucke решили переименовать свою малую родину, поскольку устали от того, что соцсети и поисковики цензурируют и блокируют объявления с названием населенного пункта, принимая его за ругательство на английском языке.

«Это пример идиотизма, который заключается в англоцентричности медийного пространства. В том же китайском языке существует множество звуков, которые созвучны некоторым обсценным словам в нашем языке. И что теперь? Рассуждения о том, что на английском что-то звучит нехорошо, представляют собой позицию глубокой вторичности, утрату идентичности и комплекс неполноценности. Бедные жители шведской деревни, где наверняка находятся могилы их предков за несколько столетий, вдруг начинают чувствовать себя неполноценными», — заявил эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что данная ситуация указывает на глубинные процессы, которые активно идут в мире.

«Если дошло [дело] до переименования, значит, жители действительно что-то теряют от того, что поисковики блокируют упоминания об этом месте. Получается, создана система, в которой быть не в струе североамериканской политкорректности становится чрезвычайно убыточно. Это и есть гегемония. Soft power!» — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он подчеркнул, что, по его мнению, есть только один выход из подобных ситуаций.

«Создание собственного интернета, как в Китае, собственных метавселенных со своими ценностно-нормативными установками — стратегическая задача любой страны, которая хочет остаться на этой планете, сохраняя собственную идентичность, а не растворяться в мире безбрежной североамериканской политкорректности», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН рассказал, что мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам. По его мнению, такие компании победят, хоть и ценой больших жертв.