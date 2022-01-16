Японские моржи совершили ежегодное ритуальное омовение в ледяной воде

Церемония купания в ледяном бассейне — традиционная зимняя акция. Десятки верующих устраивают подобные мероприятия по всей Японии. Прихожане храма Канда Медзин в Токио облачились в белоснежные халаты и набедренные повязки, провели разогревающие упражнения и прочли отрывки из древней японской литургии.

«Много людей умерло за последние два года из-за коронавируса. Эта пандемия так быстро распространилась по всему миру, она оказалась очень опасной. Я молюсь, чтобы все это поскорее закончилось», — рассказал прихожанин Мотоцугу Мацуура.

Массовые обливания холодной водой практикуются японцами уже 70 лет. В бассейне с холодной водой нужно пробыть не меньше минуты.

«В прошлом году мы не обливались водой из-за пандемии, так как все общественные мероприятия были отменены. За это время я отвык от ледяного душа, думал, что будет тяжело переносить его снова, но все прошло отлично», — отметил участник мероприятия Нагата.

Купальный ритуал является частью трехдневного религиозного фестиваля Дайкоку. Согласно поверьям, ледяная вода очищает душу и приносит удачу.