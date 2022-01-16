Климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу и затопление 30% суши в ближайшие годы

Москва, 16 января. Изменение средней температуры Земли в ближайшие 30 лет может обернуться для человечества катастрофическими природными изменениями, заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

Ученый пояснил, что причиной глобального потепления может быть не только деятельность человека. Повлиять на климат могут природные процессы, а человечество только ускоряет или замедляет некоторые из них.

«Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено», — заявил Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Всего за 40 последних лет потепление, произошедшие на планете, оказались сильнее, чем когда-либо. За это время средняя температура планеты выросла на два градуса.

Основным источником проблем человечества в текущем году станут климатические изменения и глобальные катастрофы. Известный французский врач, астролог и провидец Мишель де Нотрдам (Нострадамус) предсказал будущее на тысячи лет вперед.