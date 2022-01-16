Киану Ривз рассказал, как комик Джордж Карлин послал его

Лос-Анджелес, 16 января. Голливудский актер Киану Ривз стал гостем нового выпуска «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Он рассказал о грубой шутке комика Джорджа Карлина.

По словам Киану Ривза, он брал автографы у знаменитостей всего два раза в жизни. В первый раз актер обратился к музыканту Лу Риду. Тот с удовольствием расписался на клочке бумаги.

Однако в случае с Карлиным все было по-другому. Комик написал: «Дорогой Киану, да пошел ты!». Артист был уверен — такой оригинальный автограф было только у него. Однако позднее выяснилось, что Карлин аналогичным образом посылал многих фанатов.

«Потом я встретил кого-то еще, кто сказал, что он написал им то же самое! Во всяком случае, красиво», — посмеялся актер.

Новый фильм с Ривзом «Матрица: Воскрешение» вышел в России 16 декабря. Продолжение культовой франшизы получило неоднозначные отзывы критиков, что отразилось на кассовых сборах. Студия Warner Bros. рискует потерять порядка 100 млн долларов.