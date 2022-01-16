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Сенатор Пушков констатировал зависимость властей Германии от истерик Украины

Политика
Сенатор Пушков констатировал зависимость властей Германии от истерик Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 января. Власти Германии расколоты по вопросу отношения к Российской Федерации. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале политик отметил, что внешнеполитический курс ФРГ зависит от истерики со стороны Прибалтики, Польши и Украины, а не от интересов самого Берлина.

«Украина постоянно подносит политические боеприпасы тому крылу германской политики, которое выступает за заморозку "Северного потока — 2", а также стремится создать у Берлина некий комплекс особой ответственности за Украину», — отметил сенатор Пушков.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее высмеял позицию США по ситуации вокруг Украины. По его словам, американцы могут назвать украинского лидера Владимира Зеленского «русским шпионом» для введения санкций против Москвы.

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