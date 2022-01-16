Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 17:18
17:13
Происшествия
Легковушку разорвало на части после ДТП в Мордовии, появилось видео
17:13
Происшествия
ФАН публикует список погибших при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:12
Общество
Климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу и затопление 30% суши в ближайшие годы
17:09
Весь мир
В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь
17:09
Общество
Киану Ривз рассказал, как комик Джордж Карлин послал его
17:08
Политика
Сенатор Пушков констатировал зависимость властей Германии от истерик Украины
17:06
Происшествия
Мужчину задержали за причастность к хищению денег у 11 пенсионеров в Волгограде
17:05
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:01
Спорт
Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022
17:01
Общество
Жители Ставрополя рассказали о последствиях обрушившегося на столицу края урагана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022

  /   Обновлено: 16 января 2022 17:01
Спорт
Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022
wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 16 января. Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда может пропустить командный турнир в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) проголосовал против включения петербуржца Михаила Коляды в состав на командный турнир зимней Олимпиады 2022 года. Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, вопрос участия Коляды в командном турнире пекинской Олимпиады обсуждался в ходе тренерского совета перед стартом чемпионата Европы в Таллине.

При этом окончательное решение будет принято непосредственно перед стартом ОИ-2022. В 2018 году Коляда стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Золото завоевала 15-летняя Камила Валиева.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022
фигурное катание коляда ои-2022 ФФККР командный турнир
Комментировать