Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022

Москва, 16 января. Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда может пропустить командный турнир в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) проголосовал против включения петербуржца Михаила Коляды в состав на командный турнир зимней Олимпиады 2022 года. Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, вопрос участия Коляды в командном турнире пекинской Олимпиады обсуждался в ходе тренерского совета перед стартом чемпионата Европы в Таллине.

При этом окончательное решение будет принято непосредственно перед стартом ОИ-2022. В 2018 году Коляда стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Золото завоевала 15-летняя Камила Валиева.