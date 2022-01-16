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Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова сообщила, как привлечь богатство в дом

Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова сообщила, как привлечь богатство в дом
vk.com  /  Елена Голунова

Новосибирск, 16 января. Сильнейшая сибирская ведьма, участница 13-й «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала поклонникам, как привлечь в дом богатство.

Экстрасенс заявила, что поправить материальное положение поможет один простой ритуал. На денежной купюре любого достоинства нужно поставить метку, галочку или другой знак, и положить ее в конверт. Можно использовать обычную салфетку. Помеченную купюру необходимо положить в кошелек и не тратить, просто носить с собой, пояснила Голунова.

«Очень многие писали мне, что после этого у них хорошо пошли дела», — отметила ведьма.

Если материальное положение улучшилось, но финансов все равно не хватает, то в кошелек можно положить еще одну помеченную купюру, добавила Голунова.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова сообщила, как привлечь богатство в дом
tribun.com.ua /

Елена Голунова родилась и выросла в Новосибирске, ясновидении проявилось у нее в детстве. Рано оставшись без родителей девушка стала строить семью. У Елены пятеро детей, младшего сына своему третьему мужу она родила в 53 года.

На «Битву экстрасенсов» ее привел старший сын Влад Кадони. Голунова не выиграла в 13 сезоне шоу, однако ее пригласили принять участие в программе «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших». После проекта появилось много желающих получить ее помощь, однако Голунова принимает только лично и не берет деньги заранее.

Голунова ответила на вопрос о суррогатном материнстве, ведь многие пользователи Сети обвиняли звезду в обращении к такому виду услуг. Ведьма поблагодарила всех, кто поздравлял их с мужем с рождением дочери и сына — погодок, и заявила, что всегда существовали люди, которые не умеют радоваться за других.

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ритуал богатство битва экстрасенсов Голунова
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