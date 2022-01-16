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Вдову Грачевского положили под капельницу после открытия памятника на могиле режиссера

  /   Обновлено: 16 января 2022 16:59
Общество
Вдову Грачевского положили под капельницу после открытия памятника на могиле режиссера
Prt Scr youtube.com  /  Страна FM

Москва, 16 января. Вдове создателя киножурнала «Ералаш» и режиссера Бориса Грачевского, актрисе Екатерине Белоцерковской потребовалась помощь медиков после церемонии открытия памятника на могиле мужа. Последней жене кинодеятеля пришлось лечь под капельницу.

Белоцерковская сообщила о проблемах со здоровьем на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала в Stories кадры, на которых видно, что она лежит под капельницей. Вдова Грачевского не поделилась какими-либо деталями, поэтому взволновала подписчиков, подумавших, что с ней произошло нечто серьезно.

На самом деле с Белоцерковской уже все в порядке. Об этом она рассказала в комментарии изданию «СтарХит».

«Все уже хорошо. Просто перенервничала», — уточнила актриса.

Открытие памятника на могиле Грачевского состоялось 14 января — в первую годовщину его смерти. Вдова основателя «Ералаша», умершего от последствий коронавируса, не смогла сдержать слез на церемонии и разрыдалась у могилы мужа. Белоцерковская выступила с речью и выразила надежду, что памятник всем понравится.

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ералаш белоцерковская грачевский
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