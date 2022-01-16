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Вскрылись неприятные подробности об измене Зейна Малика Джиджи Хадид

Шоу-бизнес
Вскрылись неприятные подробности об измене Зейна Малика Джиджи Хадид
Global Look Press  /  Jared Milgrim

Лос-Анджелес, 16 января. Британский музыкант Зейн Малик изменял супермодели Джиджи Хадид со звездой британского реалити-шоу TOWIE Аби Кларк.

Малик познакомился с девушкой в баре The Bungalow в Лос-Анджелесе. Кларк рассказала об этой встрече своей подруге, после чего о свидании узнали журналисты.

«Мой опыт общения с ним был похож на «Пятьдесят оттенков серого». Я называла его своим мистером Греем. Мы прекрасно провели время. Зейн заявил, что ему нравится моя фигура», — говорила Кларк.

Звезда реалити-шоу напомнила певцу его бывшую невесту, Перри Эдвардс, пишет The Daily Mail. Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид встречалась с Маликом с 2015 года. У этой пары было много взлетов и падений, они неоднократно расходились.

В сентябре 2020 года модель родила от певца дочь, которую назвали Хай. Однако этот факт никак не повлиял на отношения Хадид и Малика, в октябре прошлого года они объявили об окончательном разрыве.

Ранее сообщалось, что музыкант зарегистрировался на сайте знакомств для крупных девушек. Малик даже прошел верификацию и подтвердил подлинность своего аккаунта.

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джиджи хадид измена зейн малик
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