В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь

Бейрут, 16 января. В столице Ливана из-за острого дефицита дизельного горючего прекращает работу государственный оператор мобильной связи Ogero, о чем заявил его генеральный директор Имад Крейдие.

Из-за долговременных отключений света компания, как и многие другие фирмы, вынуждена полагаться на частные генераторы для питания вышек связи. Правительственные организации по-прежнему финансируются по официальному курсу 1 500 ливанских фунтов за доллар, хотя на рынке соотношение составляет уже 33 000 к 1. По этой причине Ogero в итоге оказалась не в состоянии закупать стремительно дорожающее горючее для своих нужд, а центральное электроснабжение включается лишь на четыре часа в сутки.

إعلام وليس تحذير.. مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.. يا ست الدنيا لا تؤاخذينا على ما فعلت البيروقراطية المقيتة فينا .. عذراً يا بيروت وكل مدينة أو ضيعة في لبنان.. pic.twitter.com/FilcZ9mfji — Imad Kreidieh (@ikreidieh) January 15, 2022

«Это уведомление, а не предупреждение: с утра мобильная связь в третьем округе Бейрута отключается из-за прекращения работы центра Мазра по причине израсходованной до последнего литра солярки. Пусть судьба не гневается на нас за то, что сделала омерзительная бюрократия. Я прошу прощения у Бейрута и каждого ливанского города или деревни», — написал Крейдие в Twitter.

Еще в прошлом году операторы предупреждали, что усугубляющийся кризис может окончательно прервать работу мобильной связи и интернета, которые и сейчас функционируют с серьезными перебоями. Однако гораздо страшнее, что в подобном положении находятся и другие организации, в том числе из медицинского сектора. Отсутствие света не дает сотрудникам больниц поддерживать нормальную деятельность систем жизнеобеспечения, а дизельное топливо для генераторов иногда не удается найти даже тем, кто может позволить себе его купить — многие заправки были вынуждены закрыться, а на работающих скапливаются длинные очереди.

#lebanon is witnessing massive internet blackout due to the absence of diesel oil and the corruption of our government.



This will be the final nail in the coffin for the Lebanese economy' Ogero Chairman Imad Kreidieh says.



Too bad :( @OgeroTelecom

the end of #Lebanon. pic.twitter.com/S7YS664H8s — D® Phil (@philabouzeid) January 16, 2022

Финансовый кризис, изначально вызванный порочной денежно-кредитной политикой Центрального банка с попустительства властей государства, а в дальнейшем усугубленный взрывом в порту Бейрута, затронул уже все сферы жизнедеятельности ливанцев. В настоящее время здесь наблюдается нехватка продуктов питания и медикаментов, большая часть инфраструктуры, включая водоснабжение, практически не работает. Из-за истощения банковских резервов власти были вынуждены отменить систему субсидирования, что стало сильным ударом по благополучию населения и в итоге привело страну на грань гуманитарной катастрофы.

При этом сформированное в прошлом году правительство во главе с Наджибом Микати до сих пор не предложило действенного плана по выходу из кризиса. Все выдвинутые инициативы опираются на донорскую помощь, оказывать которую иностранные государства и организации не спешат из-за высочайшего уровня коррупции в Ливане, а раскол между этноконфессиональными движениями в парламенте не позволяет депутатам совместными усилиями начать восстановление экономики.