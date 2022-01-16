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В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь

Весь мир
В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь
ТАСС  /  Hassan Ammar / AP

Бейрут, 16 января. В столице Ливана из-за острого дефицита дизельного горючего прекращает работу государственный оператор мобильной связи Ogero, о чем заявил его генеральный директор Имад Крейдие.

Из-за долговременных отключений света компания, как и многие другие фирмы, вынуждена полагаться на частные генераторы для питания вышек связи. Правительственные организации по-прежнему финансируются по официальному курсу 1 500 ливанских фунтов за доллар, хотя на рынке соотношение составляет уже 33 000 к 1. По этой причине Ogero в итоге оказалась не в состоянии закупать стремительно дорожающее горючее для своих нужд, а центральное электроснабжение включается лишь на четыре часа в сутки.

«Это уведомление, а не предупреждение: с утра мобильная связь в третьем округе Бейрута отключается из-за прекращения работы центра Мазра по причине израсходованной до последнего литра солярки. Пусть судьба не гневается на нас за то, что сделала омерзительная бюрократия. Я прошу прощения у Бейрута и каждого ливанского города или деревни», — написал Крейдие в Twitter.

Еще в прошлом году операторы предупреждали, что усугубляющийся кризис может окончательно прервать работу мобильной связи и интернета, которые и сейчас функционируют с серьезными перебоями. Однако гораздо страшнее, что в подобном положении находятся и другие организации, в том числе из медицинского сектора. Отсутствие света не дает сотрудникам больниц поддерживать нормальную деятельность систем жизнеобеспечения, а дизельное топливо для генераторов иногда не удается найти даже тем, кто может позволить себе его купить — многие заправки были вынуждены закрыться, а на работающих скапливаются длинные очереди.

Финансовый кризис, изначально вызванный порочной денежно-кредитной политикой Центрального банка с попустительства властей государства, а в дальнейшем усугубленный взрывом в порту Бейрута, затронул уже все сферы жизнедеятельности ливанцев. В настоящее время здесь наблюдается нехватка продуктов питания и медикаментов, большая часть инфраструктуры, включая водоснабжение, практически не работает. Из-за истощения банковских резервов власти были вынуждены отменить систему субсидирования, что стало сильным ударом по благополучию населения и в итоге привело страну на грань гуманитарной катастрофы.

При этом сформированное в прошлом году правительство во главе с Наджибом Микати до сих пор не предложило действенного плана по выходу из кризиса. Все выдвинутые инициативы опираются на донорскую помощь, оказывать которую иностранные государства и организации не спешат из-за высочайшего уровня коррупции в Ливане, а раскол между этноконфессиональными движениями в парламенте не позволяет депутатам совместными усилиями начать восстановление экономики.

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