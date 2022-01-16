Hyundai призвала покупать машины онлайн из-за накрутки цен российскими дилерами

Москва, 16 января. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai осудила российских дилеров за чрезмерную жадность, сообщает «Российская газета».

Российские продавцы Hyundai превышают максимальную стоимость продукции и навязывают покупателям дополнительные опции. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев назвал накрутку цен большой проблемой в условиях дефицита автомобилей.

Компания не в силах повлиять на дилеров из-за действующего антимонопольного законодательства, по условиям которого штаб-квартира не может диктовать цены. Однако Калицев напомнил, что авто марки Hyundai можно купить в интернете. Онлайн-покупка обойдется дешевле, так как в Сети корейские машины продают без накрутки. При этом перечень доп оборудования уже зафиксирован и переплачивать за него не придется.

В России появились посредники, которые предлагают помощь в покупке автомобиля без переплаты. За небольшое вознаграждение они помогают приобрести машину еще на этапе его бронирования дилером у дистрибьютора. Не исключено, что подобное предложение связано с мошенническими схемами.