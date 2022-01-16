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Посол Украины в Германии Мельник пожаловался на отказ Берлина продавать Киеву оружие

Армия
Посол Украины в Германии Мельник пожаловался на отказ Берлина продавать Киеву оружие
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 16 января. Отказ Берлина продавать оружие Киеву разочаровывает, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Статья на эту тему появилась в информационном агентстве DPA.

Дипломат в очередной раз пожаловался на отказ Берлина передавать Киеву оружие. На этот раз он заявил об этом накануне поездки главы МИД ФРГ Анналены Бербок на Украину. Мельник выразил надежду, что Берлин все же согласится поставлять вооружение Киеву.

«Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — сказал он.

Дипломат уже не раз просил Берлин о военной помощи, угрожая последствиями для двусторонних отношений. При этом в Германии отмечали, что готовы поставлять Украине бронежилеты и каски, но никак не оружие.

Ранее посол Украины Мельник призвал ФРГ окончательно отказаться от российского «Северного потока — 2». Также он выразил надежду, что Запад введет новые санкции против РФ.

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украина Киев германия оружие
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