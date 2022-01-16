Вена, 16 января. Модераторы социальной сети Facebook заблокировали официальную страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности. Мероприятие проходит в Вене.

О закрытии аккаунта проинформировал руководитель делегации Константин Гаврилов. Страница была заблокирована 14 января.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — сказал Гаврилов в комментарии ТАСС.

О какой именно информации идет речь, пока неизвестно. По словам главы делегации, ее участники публиковали в соцсети только заявления российского руководства и министерства иностранных дел.

В Вене Россия провела саммит с ОБСЕ. Он стал одним из раундов переговоров Москвы с западными организациями по вопросам безопасности.