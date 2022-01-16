Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 17:17
17:13
Происшествия
Легковушку разорвало на части после ДТП в Мордовии, появилось видео
17:13
Происшествия
ФАН публикует список погибших при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:12
Общество
Климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу и затопление 30% суши в ближайшие годы
17:09
Весь мир
В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь
17:09
Общество
Киану Ривз рассказал, как комик Джордж Карлин послал его
17:08
Политика
Сенатор Пушков констатировал зависимость властей Германии от истерик Украины
17:06
Происшествия
Мужчину задержали за причастность к хищению денег у 11 пенсионеров в Волгограде
17:05
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:01
Спорт
Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022
17:01
Общество
Жители Ставрополя рассказали о последствиях обрушившегося на столицу края урагана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене

  /   Обновлено: 16 января 2022 17:02
Политика
Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене
pixabay.com

Вена, 16 января. Модераторы социальной сети Facebook заблокировали официальную страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности. Мероприятие проходит в Вене.

О закрытии аккаунта проинформировал руководитель делегации Константин Гаврилов. Страница была заблокирована 14 января.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — сказал Гаврилов в комментарии ТАСС.

О какой именно информации идет речь, пока неизвестно. По словам главы делегации, ее участники публиковали в соцсети только заявления российского руководства и министерства иностранных дел.

В Вене Россия провела саммит с ОБСЕ. Он стал одним из раундов переговоров Москвы с западными организациями по вопросам безопасности.

 

Вернуться назад
Все новости / Политика / Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене
Facebook обсе вена
Комментировать