Киев, 16 января. Украина вместе с западными партнерами и союзниками намерена реализовать «пакет мер сдерживания» России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, Киев удвоил усилия по мобилизации международной поддержки украинского государства.

«Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — сказал министр в интервью изданию Bild.

Кулеба подчеркнул, что пакет антироссийских мер состоит из трех уровней, включая активную дипломатию деэскалации, разработку комплекса «болезненных экономических санкций» и углубление военного сотрудничества с Украиной.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее потребовал назвать противников вступления Киева в НАТО. По его словам, страна «заслуживает» членства в Альянсе.