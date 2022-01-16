Скончался свергнутый экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта

Бамако, 16 января. Отстраненный от власти в результате государственного переворота профранцузский экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице республики. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Президент Кейта скончался сегодня утром в 09:00 (11:00 по Москве. — Прим. ФАН) в своем доме в Бамако», — уточняет агентство со ссылкой на заявление членов семьи бывшего гаранта.

В августе 2020 года вооруженные силы Мали организовали военный переворот на фоне многомесячных антифранцузских протестов и отстранили от власти Ибрагима Бубакара Кейту, которого обвиняли в отстаивании интересов бывшей метрополии, неспособности справиться с ухудшением экономической ситуации, коррупции и даже связях с джихадистами.

После этого бразды правления перешли к правительству переходного периода, отказавшегося от взаимодействия с Францией и решившего наладить сотрудничество с Российской Федерацией, которая выразила готовность оказать помощь Бамако в вопросе ликвидации террористической угрозы.

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Сближение РФ и Мали вызвало недовольство бывших колонизаторов, которые в попытках вернуть влияние, вынудили Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввести санкции против правительства африканского государства.

Организация экономического и политического давления спровоцировала рост антифранцузских настроений в обществе, что вылилось в организацию массовых митингов в ряде крупных городов республики.