Эпидемиолог Онищенко: «Спрей для защиты от COVID-19 не заменит вакцинацию»

Назальные спреи для защиты от коронавируса нужно использовать в сочетании с вакцинацией, а не вместо нее. Об этом в беседе с ФАН рассказал ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Как сообщили СМИ, ученые из Финляндии создали назальный спрей, способный защитить человека от коронавируса в течение восьми часов.

«Новизны в этом нет никакой. Делать подобного рода препараты, в принципе, можно. Основой могут послужить, например, интерфероны. Кроме того, можно использовать дезинфицирующие препараты, которые могут действовать определенное количество времени. Все вирусы, которые человек вдыхает при общении с заболевшими, будут сразу нейтрализованы», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также отметил, что использование подобного средства в настоящее время будет кстати.

«При «Омикроне» это актуально. Этот штамм предпочитает, как мы говорим, садиться на носоглотку, ноздри, верхние дыхательные пути. Он проявляется в виде респираторного заболевания, заложенности носа — близко к гриппозному состоянию. Предыдущие штаммы предпочитали садиться на легочную ткань. Для нас главное значение имели результаты КТ (компьютерная томография. — Прим. ФАН). Тяжесть заболевания даже градировалась по проценту поражения легочной ткани», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он подчеркнул, что не следует воспринимать использование таких назальных спреев в качестве альтернативы вакцинации.

«Никто не говорит, что такие средства защитят человека на 100%. Прививка защищает весь организм, а не только носоглотку. Нужно, наоборот, привиться и использовать подобные препараты», — подытожил доктор медицинских наук.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что за операциями с использованием стволовых клеток стоит будущее медицины. Так, например, благодаря таким технологиям отпадет необходимость использовать для пересадки донорские органы.