Лондон, 16 января. Россия имеет весомый аргумент в споре с НАТО о возможном вступлении Украины в состав военного блока, заявил британский аналитик Финиан Каннингем в статье на портале Strategic Culture.

Эксперт напомнил, что переговоры между Москвой и Западом по украинскому вопросу зашли в тупик. Кремль настаивает на прекращении расширения НАТО, однако США противятся этим требованиям, передает «ПолитРоссия».

Сложившаяся на территории Украины ситуация наглядно объясняет, почему Москва должна остановить расширение Североатлантического альянса.

«Переворот в Киеве в 2014 году привел к власти неонацистскую клику, чья ненависть к Москве не знает границ. Разрешить такому режиму вступить в НАТО — все равно что приставить нож к горлу России», — отметил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Британский публицист напомнил, что Швейцария и Австрия в свое время обязались сохранять нейтралитет по отношению к любым военным блокам, а статус этих государств утвержден на законодательном уровне.

«Таким образом, выдвигаемые Россией требования юридических гарантий того, что Украина, Грузия или другие соседние государства останутся за пределами НАТО, нельзя назвать беспрецедентными», — озвучил эксперт аргумент России.

Он подчеркнул, что американская дипломатия, похоже, умерла, поскольку США не хотят признавать законные интересы РФ.

Политолог Михаил Погребинский ранее допустил отказ Украины от русофобии после переговоров России и США. По его словам, Киев был поражен не результатами встречи, а самим фактом ее проведения.