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Military Watch: российские ракеты на Кубе могут сдержать НАТО эффективней переговоров

Армия
Military Watch: российские ракеты на Кубе могут сдержать НАТО эффективней переговоров
wikimedia.org  /  Hellmaster ru / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 16 января. Постоянное присутствие российского военного контингента на Кубе или в иных странах Латинской Америки сулит США и их партнерам серьезные неприятности. Об этом заявили военные аналитики журнала Military Watch.

МИД РФ допустил возможность размещения российских вооружений в Латинской Америке в ответ на расширение НАТО. Эксперты журнала Military Watch напомнили, что еще СССР имел значительное военное присутствие на Кубе. Теперь возвращение российских баз снова стало обсуждаемой темой. «ПолитРоссия» приводит американскую статью в пересказе.

Эксперты Military Watch попытались спрогнозировать, к чему приведет возвращение баз ВС РФ на Кубу и напомнили, что в Венесуэле уже размещали российские бомбардировщики Ту-160 и не исключено, что здесь появятся и другие типы авиации.

«Российское присутствие на Кубе окажет большее давление на Соединенные Штаты, поскольку откроет возможность быстрой доставки ядерного оружия на кубинскую территорию. Это серьезная угроза для материковой части Америки», — объясняют аналитики.

По их мнению, возвращение влияния Москвы на Кубе станет для Белого дома даже опасней, чем Карибский кризис. Главная угроза, которую видят в MW, это возможность ВКС РФ всего за несколько часов нанести сокрушительный удар по США. Эксперты сошлись на том, что появление военных объектов на Кубе может эффективней сдерживать НАТО, чем это могло получиться у России за столом переговоров.

Ранее о перспективах размещения российских ракет на Кубе высказался журналист Юрий Подоляка. Публицист отметил, что лучше всего для этой задачи подойдут ракеты «Калибр».

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россия сша куба
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