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Звезда ситкома «Счастливы вместе» Бочкарева примерила костюм медсестры

Шоу-бизнес
Звезда ситкома «Счастливы вместе» Бочкарева примерила костюм медсестры
instagram.com  /  @natalia_bochkareva_official

Москва, 16 января. Актриса Наталья Бочкарева, ставшая известной благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», снимается в новом проекте. Для этой киноработы она примерила костюм медсестры.

Артистка опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на съемочной площадке. Бочкарева сидит на качелях, а позади нее работает оператор.

«Честно говоря, в образе сексуальной медсестры я еще не снималась. Как вам такой поворот?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Бочкарева примерила костюм медсестры
Prt Scr instagram.com / @natalia_bochkareva_official

Фотография получила тысячи лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры осыпали Бочкареву комплиментами, заметив, что ей очень идет костюм медработницы.

«Хорошая медсестричка, я бы поборолся с такой богиней»;

«Теперь я болен вами, прошу — приезжайте и вылечите меня»;

«Наташа — просто фантазия любого мужчины. Вам нужно исполнять желания», — отреагировали пользователи.

Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым, от которого родила дочь Марию и сына Ивана. Также актрисе приписывали роман с коллегой Виктором Логиновым. Однако киномуж артистки неоднократно говорил, что это всего лишь слухи. Бочкарева и Логинов действительно много времени проводили вместе, но это было связано со съемками в ситкоме.

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актриса костюм бочкарева
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