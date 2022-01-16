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В Госдуме предлагают вернуть россиянам накопительную часть пенсии

Экономика
В Госдуме предлагают вернуть россиянам накопительную часть пенсии
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 16 января. Переход к добровольной накопительной системе невозможен без возвращения денег людям, перечисленным ими в накопительную часть пенсии до 2014 года. Об этом заявила депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева, сообщает REGNUM.

Россияне смогут после этого направить деньги, полученные с индексацией, в страховую часть.

«Если мы переходим к добровольной накопительной системе, то нужно вернуть деньги тем, кто перечислял их в накопительную часть до 2014 года. Нужно дать гражданам право выбора, чтобы они могли вернуть и направить средства в страховую часть с соответствующей переиндексацией», — считает Дмитриева.

Государство при этом обязано взять на себя все убытки, связанные с банкротством и исчезновением НПФ, а также нулевой и отрицательной доходностью. Ведь именно государство в свое время навязала россиянам эту систему.

«Если признать полный провал обязательной накопительной пенсионной системы и переходить от обязательных накоплений к добровольным, нужно принять решение о том, что делать с накопленными гражданами с 2002 по 2014 год деньгами, то есть с этими 3 трлн рублей», — убеждена Дмитриева.

Госдума планирует в начале 2022 года начать обсуждение законопроекта о новой накопительной пенсии. Оксана Дмитриева ранее объяснила, какие обещания депутатов являются выполнимыми, а какие нет.

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россия пенсии госдума дмитриева
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