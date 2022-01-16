Ученые MIT выяснили, что наполнитель для кошачьего туалета может спасти планету от метана

Кембридж, 16 января. Дешевый наполнитель кошачьего туалета может спасти планету от опасного газа метана, в его составе ученые из MIT нашли глиняный абсорбент.

В результате ряда экспериментов специалисты из Массачусетского технологического института выяснили, что этот компонент может эффективно улавливать метан из атмосферы, причем даже в самой маленькой концентрации. Цеолитовая глина — дешевый материал, его используют для изготовления наполнителей кошачьего туалета.

Ученые обработали глину медью, поместили частицы в реакционную трубку, нагретую до 300 градусов Цельсия. Наполнитель смог уловить частицы метана из воздуха и переработать его в углекислый газ. Эксперты отмечают, что такой способ значительно выгоднее существующих аналогов, так как не требует использования дорогих металлов и нагревания до 600 градусов.

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Ученые предположили, что такие системы могли бы значительно снизить выброс в атмосферу метана, если установить их в местах, где имеется относительно концентрированный источник метана, таких как молочные амбары и угольные шахты. Материал опубликован на сайте института.

Ученые европейского проекта Copernicus Climate Change Service заявили, что 2021 год оказался в семерке самых теплых лет за историю метеонаблюдений. Глобальные концентрации углекислого газа и метана продолжали расти.