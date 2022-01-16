Жители Ставрополя рассказали о последствиях обрушившегося на столицу края урагана

Ураганный ветер обрушился на столицу Ставропольского края в ночь с 14 на 15 января. Стихия нанесла значительный ущерб городским постройкам и местным жителям. Последствия непогоды продолжают устранять до сих пор.

Шквалистый ветер достигал 30 метров в секунду. Пострадали кровля и балконные конструкции, упали сотни деревьев, которые повредили линии электропередачи и газоснабжения, а также десятки автомобилей. В семье Светланы Жиренкиной из строя вышли сразу две машины.

«Поднялся очень сильный ветер, и два тополя с разницей, наверное, не знаю даже, какая была разница, рухнули сначала на мамину машину, потом на мою. В общем, машины привели в негодность практически», — жалуется женщина.

Жительница города Екатерина отметила, что раньше в Ставрополе такой ненастной погоды не наблюдалось.

«Вообще, это первый раз такое. Ну, бывает, но у нас первый раз такое было», — сказала горожанка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации и развернул оперативный штаб. К устранению последствий непогоды привлечены 202 человека, задействовано 64 единицы техники. В настоящий момент идут активные аварийно-восстановительные работы и оценка причиненного разбушевавшейся стихией ущерба.