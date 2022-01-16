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Университет Карнеги не обнаружил на марсианском метеорите Allan Hills следов жизни

Наука
Университет Карнеги не обнаружил на марсианском метеорите Allan Hills следов жизни
nasa.gov  /  NASA

Гаррисберг, 16 января. Американские ученые из Университета Карнеги исследовали происхождение органических веществ, обнаруженных на марсианском метеорите Allan Hills 84001. Нетипичные для внеземных объектов молекулы могли образоваться из-за взаимодействия горных пород и воды, сообщил журнал Science.

Обнаруженный в Антарктиде в 1984 году метеорит примечателен тем, что содержит в себе молекулы углерода и водорода. Эти химические элементы считаются необходимым условием для развития известных науке форм жизни. Однако найденные молекулы могут иметь небиологическое происхождение, заявили ученые.

Благодаря наномасштабной визуализации, спектроскопии и изотопному анализу международная команда выяснила, что найденная в метеорите органика не связана с внеземной жизнью. Вероятно, ее появлением обусловлено взаимодействием воды и горных пород, что нередко происходит и на Земле.

Университет Карнеги не обнаружил на марсианском метеорите Allan Hills следов жизни
pixabay.com/PD /

Ранее сообщалось, что астроном НАСА Тарнас заявил, что внеземная жизнь вполне может находиться в глубинах Марса. Условия там намного благоприятнее, чем на поверхности.

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марс метеорит органические вещества
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