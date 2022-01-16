Университет Карнеги не обнаружил на марсианском метеорите Allan Hills следов жизни

Гаррисберг, 16 января. Американские ученые из Университета Карнеги исследовали происхождение органических веществ, обнаруженных на марсианском метеорите Allan Hills 84001. Нетипичные для внеземных объектов молекулы могли образоваться из-за взаимодействия горных пород и воды, сообщил журнал Science.

Обнаруженный в Антарктиде в 1984 году метеорит примечателен тем, что содержит в себе молекулы углерода и водорода. Эти химические элементы считаются необходимым условием для развития известных науке форм жизни. Однако найденные молекулы могут иметь небиологическое происхождение, заявили ученые.

Благодаря наномасштабной визуализации, спектроскопии и изотопному анализу международная команда выяснила, что найденная в метеорите органика не связана с внеземной жизнью. Вероятно, ее появлением обусловлено взаимодействием воды и горных пород, что нередко происходит и на Земле.

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Ранее сообщалось, что астроном НАСА Тарнас заявил, что внеземная жизнь вполне может находиться в глубинах Марса. Условия там намного благоприятнее, чем на поверхности.