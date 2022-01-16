Политолог Бизяев предсказал, как будет проходить война между Россией и Западом

Вашингтон, 16 января. Соединенные Штаты продолжают заявлять о возможном возникновении военного конфликта на территории Украины даже на фоне переговоров с Россией по безопасности.

Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в случае такого развития событий США действительно были бы вынуждены отреагировать и помочь Киеву. Несмотря на то, что Незалежная не является членом НАТО или официальным партнером Соединенных Штатов, Вашингтон просто не выдержит еще одного серьезного военного и репутационного провала после Афганистана.

«В случае эскалации конфликта администрация Байдена, естественно, будет предпринимать какие-то меры, потому что это уже не только престиж, это вопрос геополитического выживания для США. Афганистан — это была последняя красная линия, это уже дно. Если снизу постучат, то все. Мы будем наблюдать тот же процесс, который наблюдали в конце 80-х — начале 90-х годов, когда произошел развал соцлагеря и развал Советского Союза», — заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

В то же время политолог уверен, что «война», которую США ведут с Россией, будет и дальше исключительно информационной. Штаты продолжат грозить Москве санкциями и размещением вооружений на Украине, однако США все это нужно только для того, чтобы продемонстрировать свою силу.

«Сейчас ни Европа, ни США не готовы вводить жесткие санкции против России. Все, что происходит сейчас, вот это медийное нагнетание вторжения — это пас в сторону администрации Байдена, который хочет показать, что он еще не дряхлый старик, а Соединенные Штаты — еще гегемон», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Бизяев отмечает, что даже самостоятельно нагнетая конфликт вокруг Украины Соединенные Штаты ничем не рискуют, ведь они прекрасно знают, что России нет никакого смысла вторгаться в Незалежную.

«Вторжение зачем нужно? Какие цели? Вот конкретно? Партизанская война? Ее выиграть невозможно. Нет предпосылок для того, чтобы медийная война перешла в реальную фазу», — объяснил Бизяев.

Более того, по мнению аналитика, состоявшиеся на этой неделе переговоры между Россией и Западом не прошли даром. Он уверен, что в непубличной плоскости стороны уже договорились о деэскалации конфликта и согласии НАТО не принимать Украину в свои ряды. Поэтому вся дальнейшая воинственная риторика со стороны США является всего лишь продолжением информационной войны против России.

«В результате, в том числе в ходе переговоров в Женеве, стороны договорились о непубличной деэскалации. То есть публично будет продолжаться воинственная риторика, в России будут проходить военные учения плановые и внеплановые. Но это все, что мы можем реально говорить относительно эскалации конфликта. Все остальное — это медийная составляющая, на мой субъективный взгляд», — заявил политолог Руслан Бизяев.

Политолог Сергей Михеев ранее рассказал, что есть достаточно простой и самый очевидный сценарий, по которому будет действовать Вашингтон в отношении Украины.